Torre del Greco, ennesima notte di sangue: due diciannovenni gravemente feriti in scooter

Erano usciti di casa da pochi minuti, con l’idea spensierata di concludere la serata con un cornetto caldo. Un gesto semplice, comune a tanti giovani nelle notti d’estate. Ma il loro tragitto si è interrotto bruscamente, trasformandosi in un incubo, lungo via Nazionale: la strada che, da settimane, continua a mietere feriti e vittime.

L’incidente è avvenuto intorno all’una e mezza, all’altezza del “Palazzone”, al confine con Torre Annunziata. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di una Renault Clio avrebbe tentato un sorpasso azzardato sul rettilineo che porta al tribunale. In quell’istante, l’auto ha centrato in pieno lo scooter su cui viaggiavano i due diciannovenni, come riportato da “Metropolis“.

L’impatto è stato violentissimo: lo scooter è andato distrutto e i ragazzi sono stati sbalzati sull’asfalto per diversi metri. Il passeggero, F.B., ha riportato ferite gravissime ed è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Maresca al San Giovanni Bosco di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte per una sospetta emorragia cerebrale. Il conducente è ricoverato all’ospedale del Mare: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi indossavano il casco, particolare che probabilmente ha evitato una tragedia doppia.

Via Nazionale, però, continua a essere teatro di incidenti: poche settimane fa, a meno di un chilometro di distanza, ha perso la vita Mirko Acunzo, quarantenne di Scafati. Negli ultimi mesi, due ragazzi sono stati travolti a Ponte della Gatta, un anziano scaraventato a terra all’Epitaffio e un frontale tra auto e moto ha insanguinato Santa Maria la Bruna.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le responsabilità. Intanto cresce la pressione per interventi concreti: il consigliere comunale d’opposizione Salvatore Vito ha annunciato un’interrogazione per chiedere l’installazione di limitatori di velocità nei punti più pericolosi della statale, nel tentativo di fermare una strage silenziosa che sembra non avere fine.