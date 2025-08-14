Vietri sul Mare, devastata l’area davanti alla chiesa di Sant’Antonio: “Atto vile e ingiustificabile”

Sconcerto a Vietri sul Mare per un grave episodio vandalico avvenuto nell’area antistante la chiesa di Sant’Antonio da Padova a Marina, completamente devastata da ignoti.

«È veramente sconcertante quello che è avvenuto davanti alla chiesa, che non può essere circoscritto a una semplice bravata, ma a un vero e proprio atto vile, ingiustificabile e soprattutto offensivo nei confronti del luogo e del significato che esso rappresenta – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone –. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al parroco e alla comunità religiosa di Marina, e auspichiamo che le forze dell’ordine sappiano fare prontamente luce sull’accaduto».

Sulla stessa linea il consigliere comunale con delega alla Polizia Municipale, Giuseppe Giannella: «Un atto grave verso un luogo sacro, davvero senza alcuna giustificazione. Su questa vicenda sono già stati attivati tutti i controlli necessari, anche attraverso la videosorveglianza, per fornire agli investigatori ogni elemento utile a individuare i responsabili, che dovranno essere severamente puniti».