Allerta meteo gialla prorogata su tutta la Campania il 16 agosto

Allerta meteo prorogata

La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato la proroga dell’allerta meteo di livello giallo fino alle 23:59 di domani, sabato 16 agosto, su tutto il territorio regionale. Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, sono previste precipitazioni improvvise, caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale, che potranno manifestarsi con particolare intensità soprattutto tra le ore 12 e le 23:59.

Rischi e conseguenze

I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Il rischio idrogeologico comprende possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque su strade, caduta di massi e frane. Fulmini, vento e grandine potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte, oltre a problemi legati al moto ondoso.

Raccomandazioni ai Comuni

La Protezione Civile ha raccomandato a tutte le amministrazioni comunali di attivare i Coc (Centri Operativi Comunali) e di adottare ogni misura utile a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i piani di protezione civile locali. È richiesto il monitoraggio del verde pubblico e l’attenzione alle comunicazioni della Sala operativa regionale.