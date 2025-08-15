Amalfi, 10 agosto 1924: quando le campane annunciarono i cannelloni

Alle 13 del 10 agosto 1924, dalle alture di Amalfi risuona una campana. Non è un giorno di festa né un allarme, ma il segnale inconsapevole di una nascita destinata a entrare nella storia gastronomica: quella dei cannelloni. Il piatto, oggi classico campano e nazionale, vide la luce in un luogo simbolo della Costiera — l’antico convento dei Cappuccini, oggi trasformato nell’elegante Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel — e portava con sé tutto il sapore della tradizione locale.

Dalle grotte all’hotellerie di charme

Il convento, fondato intorno all’anno Mille in una grotta e ampliato nel XIII secolo dall’ordine dei Cappuccini, conserva ancora tracce del suo passato: giardini secolari, celle, chiostro affrescato e una chiesetta barocca. Nell’Ottocento, il Comune lo cedette a Gregorio Vozzi, che lo trasformò nel Palazzo di Pimpinella, poi Cappuccini Marina. Dal 1882, con Andrea e Alfredo Vozzi, divenne un hotel frequentato da viaggiatori e artisti incantati dal fascino di Amalfi.

Il giorno dell’invenzione

Secondo il racconto del giornalista Gaetano Afeltra, il cuoco Salvatore Coletta, in servizio al ristorante dei Cappuccini, fece assaggiare un nuovo “rotolino” di sfoglia ripieno e condito con sugo di pomodoro a don Andrea Barbaro, patron dell’Hotel Luna. La reazione fu entusiastica: campane suonate e fazzoletti bianchi sventolati dalle terrazze, come per celebrare un evento memorabile.

Dal 1924 alla cucina gourmet

Oggi, lo chef Claudio Lanuto ha riportato in carta la ricetta originale: sfoglia all’uovo tirata a mano, ripieno di manzo macinato e ricotta vaccina, coulis di pomodoro. Al ristorante gastronomico Dei Cappuccini, con tavoli sotto volte gotiche e terrazza a strapiombo sul mare, il piatto convive con reinterpretazioni creative che seguono le stagioni: dalla parmigiana di melanzane alla pasta e patate con scampi e finocchi.

A un secolo dalla sua nascita, il cannellone si può ancora gustare nel luogo esatto in cui fu servito per la prima volta, assaporando non solo un piatto, ma un pezzo autentico di storia amalfitana.

Fonte: Cibotoday