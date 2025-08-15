Assalto armato alla parrocchia di San Michele: colpo lampo sotto gli occhi del parroco

In quattro, armati di spranghe e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nei locali della chiesa a Croce Malloni. Rubati contanti ed effetti personali. Indagini in corso.

Rapina fulminea giovedì sera all’interno della parrocchia di San Michele Arcangelo, nella frazione Croce Malloni di Nocera Superiore.

Almeno quattro individui, armati di spranghe e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nei locali parrocchiali in presenza del parroco e di alcuni giovani.

L’azione è stata rapida e mirata: i malviventi si sono diretti verso gli uffici parrocchiali dove, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno portato via una somma di denaro non elevata e alcuni effetti personali.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale, che hanno immediatamente avviato le indagini.

In corso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’edificio religioso, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili come riporta radioalfa.fm

La comunità, sotto shock per l’accaduto, si stringe attorno al parroco, mentre si moltiplicano gli appelli alla sicurezza nelle aree periferiche della città.