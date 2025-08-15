Boscoreale, blitz contro gli ambulanti abusivi: sequestrati 113 chili di alimenti pericolosi

Controlli serrati da parte dei Carabinieri in questi giorni nella zona sud di Napoli, con un focus particolare sulla sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

A Boscoreale, i militari della stazione locale hanno avviato un’operazione capillare per contrastare il commercio abusivo di prodotti alimentari, spesso veicolo di gravi rischi per i consumatori.

Nel corso dell’intervento, cinque venditori ambulanti – tutti già noti alle forze dell’ordine e residenti nella zona – sono stati denunciati.

I soggetti sono stati sorpresi mentre trasportavano, a bordo di furgoni e autovetture, grosse quantità di frutti di mare, mitili e molluschi privi di qualsiasi autorizzazione sanitaria. Il prodotto ittico, oltre a non rispettare le minime condizioni igienico-sanitarie, era pronto per essere immesso nel mercato in occasione dei prossimi giorni di festa.

In totale, sono stati sequestrati e successivamente distrutti 113 chili di alimenti potenzialmente nocivi.

I militari parlano di un rischio concreto per la salute pubblica, evidenziando l’importanza di intensificare i controlli per prevenire episodi simili.