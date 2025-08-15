Castel Volturno, incendio a Pinetamare: trovati rifiuti pericolosi e fabbricato abusivo, area sequestrata

Un vasto incendio è divampato ieri a Castel Volturno (Caserta), all’ingresso della località Pinetamare, in un’area di terreni incolti un tempo occupata dalla “Pineta” e oggi completamente secca.
Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e da rifiuti speciali presenti sul posto, hanno minacciato il centro abitato, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta, supportati dal Nucleo Operativo della Protezione Civile della Regione Campania.
Durante le operazioni di spegnimento, è stata rilevata la presenza di ingenti quantità di rifiuti speciali pericolosi — tra cui guaine bituminose, scarti edili, calcinacci, plastiche e legname — oltre ad altri materiali di cantiere.
Un sopralluogo effettuato oggi dalla Polizia Municipale di Castel Volturno, guidata dal Maggiore Domenico De Simone, ha confermato la situazione e portato alla scoperta di un fabbricato in costruzione privo di autorizzazione.
L’area, di proprietà di società riconducibili alla famiglia Coppola di Pinetamare, è stata sottoposta a sequestro preventivo.