Cilento, il fornaio “anti-dazi”: «Prezzi raddoppiati per i cittadini Usa»

A San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, un cartello davanti a una panetteria recita: «Il prezzo dei prodotti del nostro negozio è maggiorato del 100% a tutti i cittadini Usa». L’iniziativa, che il titolare Antonio Altobello definisce “provocatoria”, è una risposta simbolica ai dazi imposti dagli Stati Uniti.

«Ho messo il cartello perché sono contro il silenzio degli italiani e il servilismo verso le decisioni dell’Unione Europea e di Donald Trump», spiega il fornaio, originario di Agropoli ed ex calciatore professionista in Serie C2, oggi residente e attivo a San Mauro Cilento. Accanto al cartello campeggia anche una bandiera palestinese.

Per Altobello si tratta di un gesto per «far capire che il popolo italiano deve alzare la voce e non restare in silenzio di fronte alle decisioni americane». L’idea ha ricevuto molti consensi, soprattutto dai clienti: «È un piccolo gesto, ma con un grande significato. In estate i turisti fotografano spesso il cartello».

Sul piano politico, precisa: «Ho votato Meloni, ma credo debba mostrare più carattere sui problemi della Palestina. Io lavoro nel mio forno, non vivo di politica, ma sono un italiano e merito rispetto».

Fonte: ANSA