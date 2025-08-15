Colpo al narcotraffico nell’Agro: 6 a giudizio immediato, altri 11 verso la chiusura indagini

La droga, dopo essere stata nascosta in depositi, riforniva l’Aversano, l’Agro nocerino e anche mercati in Belgio e Olanda.

Agro Nocerino-Sarnese/Pagani – Sei imputati saranno processati con giudizio immediato su decisione del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della procura diretta da Antonietta Troncone, mentre per altre undici persone, ritenute coinvolte in ruoli marginali, sono state concluse le indagini preliminari.

L’inchiesta riguarda il maxi blitz antidroga dello scorso gennaio nell’Agro nocerino-sarnese, nato da un episodio risalente a febbraio 2024. In quell’occasione, i finanzieri di Aversa fermarono sull’autostrada A1, all’altezza di Caivano, un autoarticolato con cisterne per il trasporto di oli minerali. I tre occupanti, visibilmente nervosi, insospettirono i militari che, durante la perquisizione, scoprirono in una cisterna tre borsoni con 46 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 51 kg, dal valore di mercato stimato in 5 milioni di euro.

Secondo l’accusa, i carichi provenivano dalla Spagna, in particolare dall’Andalusia, grazie a contatti con fornitori italiani residenti all’estero. La droga, dopo essere stata nascosta in depositi, riforniva l’Aversano, l’Agro nocerino e anche mercati in Belgio e Olanda, come riportato da “Lecronache“.

Tra gli imputati principali figurano Bernardino V. e Mario G., entrambi di Pagani, ritenuti vertici dell’organizzazione, con presunti contatti con il fornitore Zouine Slimane Sedfi in Spagna e con il referente locale Christian P.. Coinvolti anche Gaetano P. di Scafati e Mario G. di Torre del Greco.

L’indagine, condotta con intercettazioni, pedinamenti e la collaborazione giudiziaria dell’agenzia europea Eurojust, ha portato a sequestri e arresti. Per i sei imputati considerati figure apicali, il processo si terrà senza udienza preliminare; per gli altri undici, le accuse verranno valutate separatamente.