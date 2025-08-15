Ercolano, droga nascosta tra cruscotto e frigorifero: arrestato 20enne di Portici

Un normale controllo su strada si è trasformato in un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.
I Carabinieri della locale stazione hanno fermato un 20enne di Portici, R. C., mentre si trovava alla guida della sua auto nei pressi dell’ingresso degli scavi archeologici.
Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno proceduto con una perquisizione del veicolo, rinvenendo nel cruscotto tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di oltre 8 grammi.
La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di 14 panetti di hashish – per un totale di circa 300 grammi – abilmente occultati all’interno del frigorifero, nella cucina dell’abitazione.
Costabile, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.