Ercolano, droga nascosta tra cruscotto e frigorifero: arrestato 20enne di Portici

Durante un controllo nei pressi degli scavi archeologici, i Carabinieri scoprono cocaina nell’auto e hashish in casa. In manette un giovane già noto alle forze dell’ordine.

Da
Redazione
-

Un normale controllo su strada si è trasformato in un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I Carabinieri della locale stazione hanno fermato un 20enne di Portici, R. C., mentre si trovava alla guida della sua auto nei pressi dell’ingresso degli scavi archeologici.

Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno proceduto con una perquisizione del veicolo, rinvenendo nel cruscotto tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di oltre 8 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di 14 panetti di hashish – per un totale di circa 300 grammi – abilmente occultati all’interno del frigorifero, nella cucina dell’abitazione.

Costabile, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore