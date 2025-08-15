Ferragosto con maltempo in Campania: allerta meteo gialla per piogge e temporali

I fenomeni, improvvisi e di rapida evoluzione, potranno manifestarsi con particolare intensità tra le 12:00 e le 23:59. Sono previste anche grandinate, fulmini e raffiche di vento.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, valida su tutto il territorio regionale per l’intera giornata di oggi, venerdì 15 agosto.

I fenomeni, improvvisi e di rapida evoluzione, potranno manifestarsi con particolare intensità tra le 12:00 e le 23:59. Sono previste anche grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Particolare attenzione è rivolta al rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque sulle strade, caduta massi e frane. Le condizioni meteo potranno inoltre causare danni a coperture, strutture esposte, vegetazione e infrastrutture costiere.

La Protezione Civile invita i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali (Coc), adottando tutte le misure previste dai piani di emergenza, a monitorare la stabilità del verde pubblico e a seguire gli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.