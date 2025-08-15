Incidente mortale sulla Cilentana: muore motociclista 65enne, ferita la passeggera

Un uomo di 65 anni, originario di Benevento, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la variante della Strada Statale 18 Cilentana, nei pressi di Policastro Bussentino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata con una donna come passeggera. Nei pressi dello svincolo per la Strada Statale 517 Bussentina avrebbe perso il controllo del mezzo.

La donna, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

La tragedia si è consumata non lontano dal punto in cui, poco prima, era stato rinvenuto un cadavere: su quest’ultimo episodio sono in corso indagini separate per chiarire le cause del decesso.