Ischia e Procida blindate a Ferragosto: controlli serrati tra terra e mare

Operazione straordinaria dei Carabinieri tra porti, spiagge e l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Sequestri di droga, armi, alimenti irregolari e sanzioni per oltre 29mila euro.

Ferragosto ad alta tensione nelle isole di Ischia e Procida, presidiate a tappeto dai Carabinieri della compagnia locale con controlli intensificati sia su terra che in mare.

L’operazione – estesa dai porti turistici alle spiagge, fino all’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” – ha portato a numerose sanzioni, sequestri e denunce.

A Casamicciola, un intervento per semplici schiamazzi si è trasformato in un’operazione ben più seria: un 18enne dei Quartieri Spagnoli è stato trovato in possesso di coltelli e hashish. Per lui è scattata la denuncia e il conseguente provvedimento di allontanamento dall’isola.

Non sono mancati i controlli nei ristoranti, svolti congiuntamente con il personale dell’ASL: sequestrati oltre 50 chili di alimenti privi di tracciabilità, in prevalenza prodotti ittici, tra esercizi commerciali di Ischia e Procida.

Grande attenzione anche al traffico marittimo: più di 100 imbarcazioni controllate, con 39 sanzioni elevate per un totale di circa 29mila euro, il ritiro di una patente nautica e una denuncia per violazioni delle norme di sicurezza a bordo di un peschereccio.

Il bilancio complessivo dell’operazione è significativo:

365 persone e 164 veicoli controllati

8 segnalazioni per uso personale di stupefacenti

22 sanzioni al Codice della Strada, principalmente per guida senza casco, uso del cellulare alla guida e mancanza di revisione.

L’attività capillare delle forze dell’ordine ha garantito un Ferragosto più sicuro per cittadini e turisti, ribadendo la centralità della prevenzione e del rispetto delle regole, anche nei contesti festivi e ad alta affluenza.