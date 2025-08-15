Ischia, schiusa a sorpresa sulla spiaggia della Chiaia: decine di tartarughine Caretta Caretta verso il mare al tramonto

Dopo oltre sessanta giorni dalla deposizione, le uova di una tartaruga marina Caretta Caretta si sono finalmente schiuse, sorprendendo volontari e bagnanti.

A Forio d’Ischia, sulla spiaggia della Chiaia, la natura ha regalato uno spettacolo emozionante: dopo oltre sessanta giorni dalla deposizione, le uova di una tartaruga marina Caretta Caretta si sono finalmente schiuse, sorprendendo volontari e bagnanti.

Gli assistenti dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” e i volontari, che da due mesi sorvegliavano il nido, temevano il peggio dopo il superamento del tempo medio di incubazione. Ma intorno alle 19:30, sotto un tramonto rosso fuoco, le piccole tartarughe hanno iniziato a emergere dalla sabbia, muovendosi verso il mare tra gli applausi di centinaia di spettatori.

«Pensavamo avessero avuto problemi di sviluppo, ma stasera sono nate» ha raccontato Caterina Iacono dell’Area Marina Protetta. Grande emozione anche per il pescatore Domenico Schiano, presente sia alla deposizione dell’11 giugno che alla nascita: «Un’emozione unica e indescrivibile, che dà speranza a Ischia come meta della Caretta Caretta».

La sorveglianza del nido prosegue, in attesa della schiusa di un’altra ventina di uova nelle prossime ore.

Foto: Napolitoday