Migranti e vaiolo delle scimmie: referti negativi in provincia di Salerno

Conferma ufficiale dell’ASL

In merito alle recenti notizie, l’ASL Salerno ha diffuso una nota ufficiale in cui si afferma che non esiste alcun pericolo infettivo per la popolazione delle città in cui sono stati ricoverati i migranti sbarcati nelle scorse ore. La verifica è stata condotta dal Dipartimento di Prevenzione, che ha avviato immediatamente le indagini epidemiologiche e le analisi cliniche attraverso il laboratorio specializzato dell’Ospedale Cotugno di Napoli.

Referti e indagini epidemiologiche

I risultati, resi noti nella mattinata di oggi, sono tutti negativi. Dall’analisi epidemiologica emerge inoltre che nessuna delle persone assistite proviene da aree dell’Africa in cui è diffuso il vaiolo delle scimmie. È stato così escluso ogni sospetto di malattia MPOX.

Nessun rischio per la salute pubblica

Secondo la nota dell’ASL, non è necessario adottare alcuna misura di contenimento sanitario collegata a questa patologia. Le verifiche condotte confermano anche l’assenza di rischi legati ad altre malattie infettive, garantendo la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

