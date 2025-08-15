Monte Castello di Cava sotto sequestro: stop alle visite al Castello di Sant’Adiutore

Il divieto, valido fino a nuova disposizione, è stato imposto dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ambito di un provvedimento di sequestro, a seguito di un sopralluogo effettuato il 14 agosto dai Carabinieri forestali di Cava de’ Tirreni.

A partire da domani, venerdì 15 agosto, sarà vietato l’accesso al Castello di Sant’Adiutore e all’area boschiva di Monte Castello. Il divieto, valido fino a nuova disposizione, è stato imposto dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ambito di un provvedimento di sequestro, a seguito di un sopralluogo effettuato il 14 agosto dai Carabinieri forestali di Cava de’ Tirreni.

L’ispezione era volta ad accertare le cause dell’incendio che ha interessato la zona boschiva durante lo spettacolo pirotecnico della Festa di Monte Castello del 28 giugno scorso. La custodia giudiziaria del sito è stata affidata all’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco facente funzioni Nunzio Senatore.

Il sindaco Vincenzo Servalli ha espresso piena fiducia nell’operato della Magistratura e ha assicurato che saranno fornite comunicazioni in merito alla futura riapertura dell’area.