Napoli, Ferragosto blindato: sicurezza rafforzata nei quartieri deserti (video)

Ferragosto a Napoli, città semideserta e strade insolitamente silenziose. Un’occasione d’oro per i ladri, ma anche una sfida raccolta dalle forze dell’ordine.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha predisposto un piano di controllo straordinario per presidiare le zone più esposte, con un dispositivo rafforzato che copre tutta l’area urbana.

Focus particolare sul quartiere Vomero, dove i militari – sia in divisa che in abiti civili – hanno pattugliato per l’intera giornata le vie dello shopping, gli accessi a condomini, garage e cortili, con attenzione speciale alle zone residenziali temporaneamente abbandonate dai cittadini in vacanza.

I controlli hanno interessato anche i punti di snodo e transito – come stazioni metro e funicolari – con posti di blocco mobili lungo le principali arterie stradali e passaggi regolari in strade secondarie e meno illuminate.

Sicurezza mirata e prevenzione

L’obiettivo dell’operazione è stato chiaro fin dal principio: prevenire furti in abitazione, intrusioni e reati predatori, soprattutto in un periodo critico come quello di Ferragosto. Le verifiche hanno riguardato persone già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, veicoli in sosta prolungata, e locali come cantine e box auto, spesso utilizzati come accessi alternativi alle abitazioni.

Tra la notte e le prime ore del mattino sono state:

Identificate 132 persone

Controllati 54 veicoli

Denunciate 2 persone per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, con conseguente sequestro di arnesi da scasso

Elevate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Le operazioni si sono estese anche ai quartieri Arenella, Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta e al Centro, con presidi potenziati durante le fasce orarie più sensibili, come i rientri serali dal litorale o le ultime partenze per il ponte di Ferragosto.

La dichiarazione del Comandante:

“Nel periodo in cui i portoni restano chiusi e le strade si svuotano, aumentiamo la visibilità e la vicinanza,” spiega il Maggiore Sergio Vaira, Comandante della Compagnia Carabinieri di Napoli Vomero.

“L’obiettivo è semplice: zero varchi per chi prova ad approfittarne e tempi di intervento immediati sulle segnalazioni dei cittadini. Il dispositivo proseguirà per tutto il weekend, con servizi calibrati sugli orari di rientro in città.”

I consigli utili per una casa sicura

Per chi è ancora fuori città, i Carabinieri ricordano alcune regole fondamentali per evitare brutte sorprese al rientro:

Chiudere sempre a chiave portoni e finestre, anche se dotati di infissi basculanti

Verificare l’integrità di accessi secondari, garage e cortili

Lasciare un recapito a un vicino di fiducia

Segnalare al 112 rumori sospetti o presenze insolite

Installare luci con sensori o timer in aree comuni

Inoltre, attenzione all’uso dei social: evitare di pubblicare in tempo reale foto o localizzazioni delle proprie vacanze, per non fornire involontariamente indizi utili ai malintenzionati.

Infine, un richiamo ai commercianti: rimuovere i fondi cassa, proteggere le merci esposte e verificare il corretto funzionamento degli allarmi.