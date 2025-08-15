Napoli, rapina di orologio di lusso a turista cinese: due arresti in centro città

Sono accusati di avere aggredito e derubato, in pieno centro, un cittadino cinese, portandogli via un orologio di valore dopo una colluttazione.

A Napoli, due presunti rapinatori di orologi sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura. Sono accusati di avere aggredito e derubato, in pieno centro, un cittadino cinese, portandogli via un orologio di valore dopo una colluttazione.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 9 agosto, in piazza VII Settembre. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, la Squadra Mobile ha identificato i presunti autori e ricostruito le fasi del colpo.

Gli agenti hanno inoltre rintracciato lo scooter utilizzato per la rapina, risultato rubato, e lo hanno restituito al proprietario. Entrambi gli indagati sono accusati di rapina aggravata e ricettazione. Il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.