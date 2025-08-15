Salerno, drone carico di droga intercettato nel carcere di Fuorni: sequestrati hashish, cocaina e schede SIM

Questa mattina la Polizia Penitenziaria ha sequestrato, all’interno del carcere di Salerno, un drone carico di droga e materiale illecito. A renderlo noto è il segretario regionale Osapp, Vincenzo Palmieri.

Nella notte, il personale di sorveglianza aveva notato il passaggio del velivolo, poi scomparso nell’oscurità. Grazie all’intensificazione dei controlli, gli agenti sono riusciti a individuarlo a terra, all’interno della cinta di sicurezza. Il drone era legato a una lenza da pesca lunga circa 50-60 metri, alla cui estremità era fissato un voluminoso sacchetto contenente circa 400 grammi di hashish, 200 grammi di cocaina/crack e numerose schede SIM.

Il consigliere nazionale Osapp, Emilio Fattorello, ha evidenziato come l’operazione abbia neutralizzato un traffico di droga “specializzato” legato alla criminalità organizzata, ribadendo la denuncia sul penitenziario di Fuorni come “vera e propria piazza di spaccio” sul territorio. Ha inoltre elogiato il lavoro della Polizia Penitenziaria, che nonostante le difficoltà continua a garantire sicurezza e legalità.