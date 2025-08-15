Sarno detta le regole: stop a vetro e lattine per tre sere

Sicurezza prima di tutto

Il Comune di Sarno ha adottato un’ordinanza che, per tre serate di agosto, limita la vendita e la somministrazione di bevande per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Le date interessate sono il 16, 23 e 30 agosto 2025, periodi in cui in città si prevede una maggiore affluenza per eventi e manifestazioni.

Divieti chiari e regole precise

La disposizione riguarda tutti i titolari e gestori di esercizi commerciali, compresi ambulanti e distributori automatici. In queste giornate sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattina. L’obiettivo è prevenire episodi di pericolo, danneggiamenti o situazioni di rischio durante le manifestazioni.

Come si potrà servire

Le bevande dovranno essere versate esclusivamente in bicchieri di carta, direttamente da chi le somministra o vende. Per i contenitori in plastica è previsto l’obbligo, per l’esercente, di aprire tappi e bottiglie prima della consegna, evitando così l’uso improprio dei recipienti.

Una misura a tutela della comunità

L’ordinanza si inserisce in una strategia di prevenzione volta a garantire un clima sereno e sicuro durante gli eventi pubblici di fine estate. L’amministrazione del sindaco Francesco Squillante invita cittadini e commercianti alla collaborazione, ricordando che il rispetto delle regole è fondamentale per il buon esito delle manifestazioni.

