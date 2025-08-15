Scafati. Nuovo richiamo di friarielli alla napoletana: rischio botulino per un lotto Terra Mia

Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo precauzionale di friarielli (broccoletti) alla napoletana, questa volta a marchio Terra Mia, per possibile contaminazione da botulino. Il provvedimento riguarda il lotto 280325 con data di scadenza 28 marzo 2028.

Il prodotto è realizzato dall’azienda Amura Stefano (codice C.C.I.A.A 467438 – SA), con sede dello stabilimento a Scafati (SA). Si tratta di un’ulteriore segnalazione che segue altri richiami già effettuati in precedenza dalla stessa impresa.

