Striano, riapre l’ufficio postale rinnovato: più servizi e spazi accessibili

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di via Cesare Battisti a Striano, dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, pensato per offrire in un’unica sede i principali servizi della pubblica amministrazione nei comuni sotto i 15.000 abitanti, favorendo coesione sociale e rilancio del territorio.

Da subito saranno disponibili i servizi INPS dedicati ai pensionati, che potranno richiedere cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M” con il riepilogo dei dati relativi all’assegno pensionistico.

Gli interventi hanno riguardato una riorganizzazione completa degli spazi per migliorare il comfort e facilitare l’accesso ai servizi: nuova linea di sportelleria con altezze ribassate, postazioni ergonomiche, pavimentazione tattile per non vedenti e ipovedenti.

L’ufficio sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.