Suicidio medicalmente assistito, accordo tra paziente con Sla e Asl Napoli 3 Sud: potrà ripresentare la domanda

Si è svolta ieri mattina l’udienza sul ricorso d’urgenza presentato da Coletta (nome di fantasia), 44enne campana affetta da Sla, difesa anche dall’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, contro l’Asl Napoli 3 Sud. La donna aveva richiesto l’accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito, inizialmente negato dalla Commissione tecnica multidisciplinare permanente e dal Comitato etico territoriale per mancanza dei requisiti fissati dalle sentenze 242/2019 e 135/2024 della Corte costituzionale.

Al termine della discussione, il Tribunale di Napoli ha preso atto dell’accordo giudiziale tra le parti: la paziente potrà presentare una nuova domanda, ribadendo la propria volontà libera e consapevole e allegando documentazione medica aggiornata che attesti l’eventuale aggravamento delle condizioni di salute e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L’Asl si è impegnata a istruire rapidamente la pratica, riconvocando la Commissione tecnica per una visita domiciliare — anche con registrazione audiovisiva — e redigendo una relazione clinica da sottoporre al Comitato etico territoriale per il parere obbligatorio.

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali. L’Asl ha sottolineato come tutti i soggetti coinvolti — giudice, avvocati, medici e parti — abbiano collaborato in modo costruttivo, trovando una soluzione condivisa nell’interesse della salute, dei diritti costituzionalmente garantiti e dell’autodeterminazione della paziente.