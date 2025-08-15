Torre del Greco: 28enne aggredisce medici e vigilanti al pronto soccorso, arrestato con il taser

Un 28enne di Castellammare di Stabia, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito medici e guardie giurate, danneggiando locali e attrezzature.

Momenti di tensione mercoledì sera al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Un 28enne di Castellammare di Stabia, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito medici e guardie giurate, danneggiando locali e attrezzature.

Poco prima, i carabinieri della compagnia stabiese erano intervenuti in piazza Matteotti per calmarlo durante una violenta escandescenza. Sedato dal 118 e trasportato in ambulanza, l’uomo era scortato da una pattuglia. Una volta giunto in ospedale, ha colpito personale sanitario e vigilanti, ribaltando un pc, un monitor e altro materiale.

I militari sono riusciti a immobilizzarlo solo dopo aver sparato due cartucce del taser in dotazione. Il 28enne è stato arrestato per lesioni a personale sanitario ed è in attesa di giudizio. Tre medici hanno riportato prognosi di 3, 7 e 10 giorni; le due guardie giurate, 5 giorni ciascuno.

