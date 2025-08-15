Volla, fuga su scooter rubato: arrestato 20enne di Ponticelli dai Carabinieri

Il giovane ha tentato di sfuggire a un controllo in via Lufrano: inseguimento lampo e manette. Il mezzo era stato sottratto poche ore prima.

Tentata fuga e scooter rubato: si conclude con un arresto l’intervento dei Carabinieri della stazione di Volla nella notte appena trascorsa.

A finire in manette è un giovane di 20 anni, residente a Ponticelli, fermato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un distributore di carburante in via Lufrano.

Considerando i numerosi furti di veicoli registrati recentemente nella zona, hanno deciso di approfondire la verifica.

Alla vista della pattuglia, il giovane ha avviato lo scooter e si è dato alla fuga. L’inseguimento, tuttavia, è durato solo pochi minuti: i Carabinieri lo hanno rapidamente raggiunto e bloccato.

Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato poche ore prima. Lo scooter è stato posto sotto sequestro, mentre il 20enne – identificato in A. D.D. – è stato trasferito nella camera di sicurezza in attesa del giudizio.