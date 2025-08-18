Agro nocerino, tra caldo e fiamme la politica non va in vacanza

Accordi, candidature e strategie si intrecciano in vista delle elezioni regionali, in un contesto già reso incandescente dalle vicende locali di Pagani, Angri e Nocera Superiore.

Mentre l’Agro brucia e il caldo asfissiante spinge chi può verso le spiagge cilentane, la politica non conosce tregua neppure a Ferragosto. Accordi, candidature e strategie si intrecciano in vista delle elezioni regionali, in un contesto già reso incandescente dalle vicende locali di Pagani, Angri e Nocera Superiore.

A Pagani il sindaco De Prisco sembra ormai al capolinea, stretto tra le complicazioni giuridico-amministrative e i giochi elettorali. L’europarlamentare Alberico Gambino, questa volta, non potrà sostenere l’ex sindaco di Sant’Egidio, Nunzio Carpentieri, che dovrà accontentarsi di una promessa: una candidatura sicura alle prossime politiche. Intanto si affaccia sulla scena Rosaria Aliberti, figlia del sindaco di Scafati, con un serbatoio di voti storicamente consistente in città.

Scenario agitato anche a Nocera Superiore, dove le dimissioni di Teo Galante Oliva da presidente del Consiglio comunale gettano ombre sull’amministrazione D’Acunzi. Le motivazioni del giovane e popolare consigliere aprono interrogativi sui metodi del sindaco e sulle influenze di tecnici legati alla destra. Sullo sfondo, le ambizioni regionali di Pasquale D’Acunzi, fratello del sindaco, alimentano ulteriori tensioni.

Più tranquilla la situazione altrove: a Nocera Inferiore il sindaco Di Maio governa senza opposizione reale; a Roccapiemonte Carmine Pagano resta saldo al comando; a Castel San Giorgio Paola Lanzara regge nonostante la debolezza del Pd locale; a Bracigliano Gianni Iuliano riporta serenità e buon governo.

In questo mosaico, resta centrale la figura di Pasquale Aliberti, capace di dominare la scena politica e mediatica dell’Agro nocerino, confermandosi – piaccia o no – l’unico vero leader del territorio.