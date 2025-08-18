Castellammare, barca in avaria rischia di schiantarsi sulla scogliera: salvate 4 persone dalla Guardia costiera

Nel tardo pomeriggio di sabato 16 agosto 2025, la Guardia costiera di Castellammare di Stabia – guidata dal comandante Andrea Pellegrino e sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli – è intervenuta per soccorrere un’imbarcazione di circa 10 metri in avaria, ormai prossima a impattare contro la scogliera di Alimuri.

A bordo si trovavano quattro persone, due uomini e due donne, in evidente stato di shock. L’intervento tempestivo degli equipaggi del Gcb157 e della motovedetta 532, già in zona per pattugliamento, ha permesso di allontanare il natante dal pericolo e trainarlo in sicurezza fino al porto di Piano di Sorrento.

Secondo una prima ricostruzione, la barca avrebbe subito un’improvvisa avaria al motore, avvicinandosi rapidamente agli scogli. Gli occupanti, dopo aver lanciato l’allarme al numero blu 1530, sono stati raggiunti e messi in salvo in pochi minuti.

Il pronto intervento non solo ha evitato il peggio per gli occupanti, ma ha anche scongiurato il rischio di inquinamento marino in un’area a forte vocazione turistica. La Guardia costiera ha rinnovato l’invito alla prudenza in mare e ricordato le distanze di sicurezza dalla costa, oltre alla disponibilità del numero 1530, attivo 24 ore su 24 per le emergenze.