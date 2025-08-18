Melito di Napoli, ispettore di Polizia ucciso a coltellate: ricercato il figlio della compagna

Un ispettore di Polizia, Ciro Luongo, 58 anni, è stato ucciso a coltellate questa sera a Melito di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo mortalmente sarebbe stato il figlio della sua compagna, un giovane di 21 anni, attualmente in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine.

Un ispettore di Polizia, Ciro Luongo, 58 anni, è stato ucciso a coltellate questa sera a Melito di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo mortalmente sarebbe stato il figlio della sua compagna, un giovane di 21 anni, attualmente in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare degenerata in tragedia. Durante la violenta discussione, il ragazzo avrebbe inferto numerosi fendenti all’ispettore, che è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul caso indagano congiuntamente Carabinieri e Polizia, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Gli investigatori cercano di chiarire se tra i due ci fossero contrasti pregressi o se la furia omicida sia esplosa all’improvviso.

La notizia ha scosso profondamente l’ambiente delle forze dell’ordine: Luongo era stimato come un poliziotto esperto e una persona apprezzata umanamente e professionalmente.