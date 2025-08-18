Napoli, bloccato dal Generale dopo uno scippo: arrestato di nuovo 32enne marocchino

Non è bastato l’arresto in pieno centro da parte di un Generale dell’Esercito Italiano a farlo desistere.

Un cittadino marocchino di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamente fermato per un furto con strappo, questa volta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli.

L’episodio è avvenuto in tarda serata nella zona tra Porta Capuana e piazza Garibaldi.

Una donna di nazionalità ucraina, in attesa dell’autobus e intenta a usare il cellulare, è stata aggredita improvvisamente: il 32enne le ha strappato la collanina dal collo per poi darsi alla fuga.

Ma il suo tentativo di dileguarsi è durato poco. Poco distante, infatti, una pattuglia dei Carabinieri aveva assistito alla scena. I militari si sono immediatamente lanciati all’inseguimento, riuscendo a bloccarlo e ad ammanettarlo nel giro di pochi minuti.

L’uomo, che solo pochi giorni fa era stato protagonista di un altro scippo ai danni di un turista nel centro di Napoli – caso in cui fu inseguito da un Generale dell’Esercito e poi arrestato dalla Polizia Locale – si trovava già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ora è trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima. La refurtiva, fortunatamente, è stata recuperata e restituita alla vittima.