Rapine a mano armata tra Giugliano e Villaricca: la tigre tatuata incastra il bandito

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un uomo di 44 anni, residente a Villaricca e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato di due rapine a mano armata avvenute lo scorso luglio.

Il primo colpo risale al 29 luglio: un bar di via Marchesella, nel comune di Giugliano, è stato teatro della rapina.

Il malvivente, armato di pistola, ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare l’incasso della giornata, pari a 30 euro. Solo due giorni dopo, il 31 luglio, un secondo bar a Villaricca ha subito una rapina con modalità quasi identiche e identico bottino.

Le indagini, condotte dai militari della Sezione Radiomobile di Giugliano, si sono rapidamente concentrate su un sospettato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto.

Decisivo per il riconoscimento dell’uomo è stato un particolare non trascurabile: un tatuaggio ben visibile sull’avambraccio destro, raffigurante una tigre, immortalato chiaramente dalle telecamere di sicurezza.

L’uomo è stato individuato, fermato e trasferito in carcere in attesa di convalida del fermo. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili avvenuti nella zona.