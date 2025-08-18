Salerno, operatore di Salerno Pulita urina in strada: l’azienda annuncia provvedimenti disciplinari

Un operatore di Salerno Pulita è stato sorpreso a urinare in strada. L’episodio, diventato di dominio pubblico, ha spinto l’amministratore unico della società, Vincenzo Bennet, a prendere posizione con fermezza.

«A nome della società ci scusiamo con tutta la città per l’accaduto, un episodio grave che condanniamo fermamente – ha dichiarato Bennet –. All’identificazione del responsabile seguirà senza dubbio una sospensione dal lavoro come provvedimento disciplinare e sarà valutata, laddove possibile, anche un’intimazione di licenziamento», come riporta “La Città“.

L’amministratore ha poi sottolineato come il gesto abbia danneggiato l’immagine dell’azienda e oscurato l’impegno degli altri operatori: «Un comportamento così incivile compromette il lavoro costante di chi ogni giorno garantisce il decoro cittadino e contribuisce a restituire dignità alla società».