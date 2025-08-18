San Giorgio a Cremano: in scooter senza casco, ma con la droga in tasca

Un semplice controllo stradale ha portato alla luce ben più di una violazione al codice della strada.

Un uomo di 31 anni, di origine cubana e incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale dopo essere stato sorpreso a circolare in scooter senza casco, patente e assicurazione.

L’episodio è avvenuto nelle vie del comune vesuviano, dove i militari dell’Arma hanno notato il giovane alla guida del ciclomotore.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha mostrato evidenti segni di nervosismo. Una reazione che ha insospettito i Carabinieri, inducendoli a procedere con un controllo più approfondito.

Dalle sue tasche sono emerse due bustine di marijuana e tre dosi di crack, pronte per lo spaccio. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire ulteriori 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.