Scafati, due migranti fuggono dall’ospedale calandosi con le lenzuola

Nella notte tra sabato e domenica due migranti, recentemente sbarcati al porto di Salerno e ricoverati all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati per un sospetto caso di vaiolo delle scimmie, sono riusciti a fuggire calandosi da una finestra con lenzuola annodate.

A lanciare l’allarme è stato il personale sanitario, che ha immediatamente allertato i carabinieri, come riporta “Il Mattino“. Le ricerche sono ancora in corso. In realtà, i due pazienti sarebbero stati dimessi a breve: gli accertamenti epidemiologici avevano infatti escluso che le lesioni cutanee osservate fossero riconducibili al vaiolo delle scimmie.