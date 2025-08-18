Scafati, migranti fuggiti dall’ospedale: escluso rischio vaiolo

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, è intervenuto per fare chiarezza sulla notizia riguardante la fuga di due migranti dall’ospedale locale. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, le analisi effettuate sui due pazienti hanno escluso qualsiasi rischio per la popolazione.

I tamponi e gli esami medici hanno confermato che entrambi erano negativi, senza alcun segnale di infiammazione o malattia in corso. Pertanto, i due uomini sono stati regolarmente dimessi nella giornata odierna.

Il sindaco ha voluto rassicurare la cittadinanza sull’assenza di pericoli, invitando alla prudenza nella diffusione di notizie non verificate, sottolineando l’importanza di affidarsi alle informazioni ufficiali fornite dalle autorità sanitarie.