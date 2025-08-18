Tragedia in Salento: turista romano muore folgorato da un fulmine mentre è in moto

Un tragico evento legato al maltempo ha sconvolto la quiete ferragostana del Salento.

Un turista romano di 42 anni è morto folgorato da un fulmine mentre percorreva in moto la statale 275, all’altezza dello svincolo per Nociglia, nel cuore della provincia di Lecce.

Il dramma si è consumato intorno alle 12:30 di oggi lunedì 18 agosto, durante un improvviso temporale.

L’uomo, in vacanza nel Salento e alla guida della sua BMW, è stato colpito in pieno da una scarica elettrica di estrema violenza, che lo ha sbalzato dalla sella, facendolo rovinare sull’asfalto.

Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. L’indente è avvenuto vicino ad una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.

I soccorsi, allertati tempestivamente, sono arrivati sul posto con un’ambulanza del 118, ma per il motociclista non c’era più nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, che hanno effettuato i rilievi di rito e gestito il traffico in un tratto stradale particolarmente trafficato e pericoloso.

La salma è stata trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove resterà nella camera mortuaria in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Ai militari il difficile compito di contattare i familiari e comunicare la dolorosa notizia.

Una vacanza che si è trasformata in tragedia, sotto il cielo cupo di un’estate pugliese improvvisamente segnata dalla furia degli elementi.