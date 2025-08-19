Aeroporto di Napoli, 25 euro per tre parigine e un’acqua: scoppia la polemica

Un cittadino ha scritto a Francesco Emilio Borrelli per segnalare un episodio che riaccende il dibattito sul caro-prezzi negli aeroporti italiani.

«Salve signor Francesco – si legge nel messaggio – volevo sapere se per lei è giusto in aeroporto di Napoli pagare tre parigine e un’acqua 25 euro».

La denuncia, semplice ma diretta, evidenzia una situazione che molti viaggiatori lamentano da tempo: nei punti ristoro degli aeroporti, i prezzi risultano spesso molto più alti rispetto alla media dei bar cittadini. Nel caso specifico, pagare oltre 8 euro a pezzo per una sfogliata rustica e una bottiglietta d’acqua appare sproporzionato, soprattutto se confrontato con le tariffe praticate fuori dal contesto aeroportuale.

Il tema non riguarda solo Napoli: in tutta Italia e in diversi scali europei, il costo della ristorazione all’interno degli aeroporti è spesso oggetto di critiche. Tuttavia, episodi come questo, riportati direttamente dai viaggiatori, contribuiscono ad alimentare il malcontento e a sollecitare controlli più stringenti sulla trasparenza dei prezzi.

Molti cittadini chiedono che, pur nel rispetto delle concessioni e delle logiche di mercato, vengano garantiti standard di accessibilità e prezzi più equi, per evitare che un semplice spuntino si trasformi in una spesa da ristorante di lusso.