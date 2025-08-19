Appalti truccati a Sorrento, torna in carcere “Lello il sensitivo” insieme ad altri sei indagati

Con lui finiscono nuovamente in cella altri sei indagati, per i quali a luglio il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura cautelare.

Raffaele Guida, noto come “Lello il sensitivo” per le sue apparizioni in tv locali come cartomante, è tornato in carcere nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti del Comune di Sorrento che ha già portato all’arresto dell’ex sindaco Massimo Coppola. Con lui finiscono nuovamente in cella altri sei indagati, per i quali a luglio il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura cautelare.

La Procura di Torre Annunziata ha rinnovato la richiesta di custodia cautelare al gip, che dopo gli interrogatori ha disposto misure restrittive per sette persone: carcere per Guida e per il tecnico comunale Michele Rescigno; arresti domiciliari per gli imprenditori Luigi Todisco, Mario Parlato, Raffaele Guarino e Alessandro Di Domenico; sospensione per un anno da incarichi pubblici per Luigi Desiderio, componente delle commissioni aggiudicatrici.

I reati contestati sono corruzione, istigazione alla corruzione e turbativa d’asta, in relazione a una serie di appalti pubblici affidati dal Comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024.

Secondo il gip, dalle indagini è emerso un “sistema criminale ben collaudato” guidato da Coppola e Guida, un vero e proprio sodalizio che condizionava gli affidamenti imponendo pagamenti per far parte del circuito. Un meccanismo che, secondo il giudice, ha compromesso il buon andamento della pubblica amministrazione e che presenta ancora oggi un concreto rischio di reiterazione dei reati.