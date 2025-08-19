Battipaglia, inseguimento dei carabinieri: due arresti per droga e resistenza

Secondo la ricostruzione, i due non si sarebbero fermati all’alt imposto durante un controllo stradale e avrebbero tentato di fuggire.

A Battipaglia i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due uomini, C.P. e G.D.G., accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione, i due non si sarebbero fermati all’alt imposto durante un controllo stradale e avrebbero tentato di fuggire. Nel corso dell’inseguimento, uno degli arrestati avrebbe lanciato un involucro contenente cocaina già suddivisa in dosi.

Fermati dai militari, entrambi sono stati trovati in possesso di droga. Una terza persona è stata invece denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.