Cava de’ Tirreni, dal 25 agosto al via i divieti per la pulizia straordinaria delle caditoie

A partire da lunedì 25 agosto a Cava de’ Tirreni scatteranno i divieti di circolazione e sosta necessari a consentire la pulizia straordinaria delle caditoie stradali. L’intervento, disposto dal VI Settore della Polizia Municipale, proseguirà fino al 30 settembre e interesserà oltre 90 strade e piazze del centro e delle frazioni.

Le operazioni, affidate alla società Metellia Servizi, si svolgeranno dal lunedì al sabato (esclusi prefestivi e festivi), nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 13:00.

Viabilità e sanzioni

I lavori comporteranno occupazione temporanea della sede stradale e riduzione della carreggiata. È prevista la rimozione forzata dei veicoli in sosta nelle aree interessate, con spese a carico dei trasgressori. Saranno inoltre istituiti percorsi alternativi, segnaletica temporanea e movieri per regolare il traffico.

Obiettivi dell’intervento

Il Comune motiva l’ordinanza con la necessità di garantire l’efficienza del sistema di raccolta delle acque piovane in vista dell’autunno:

“I lavori di pulizia delle caditoie sono indifferibili – si legge nell’atto – per assicurare il deflusso delle acque e prevenire allagamenti in caso di piogge intense”.

Cronoprogramma

L’avvio delle attività è previsto il 25 agosto in via Abbro, via Salsano, via Pisapia e via Pastore. Nei giorni successivi seguiranno via Manzo, via Bosco, via Ferrara, viale degli Aceri, corso Umberto I, viale Marconi e molte altre strade, fino alla conclusione fissata per il 30 settembre in via Diecimare.

In totale saranno interessati circa 1.700 manufatti tra caditoie, bocche di lupo e griglie di raccolta.