Controlli in mare a Castellammare di Stabia: otto denunciati per resistenza, minacce e rifiuto dell’alcol test

Durante le operazioni, gli agenti hanno verificato dotazioni di sicurezza, documenti di bordo e titoli abilitativi alla conduzione, oltre a sottoporre alcuni conducenti all’etilometro per accertarne le condizioni psicofisiche.

Ieri il personale del Commissariato di Castellammare di Stabia, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale ha effettuato controlli congiunti via mare e via terra nell’area antistante la città, finalizzati a garantire la sicurezza dei natanti da diporto.

Durante le operazioni, gli agenti hanno verificato dotazioni di sicurezza, documenti di bordo e titoli abilitativi alla conduzione, oltre a sottoporre alcuni conducenti all’etilometro per accertarne le condizioni psicofisiche.

Nel corso dei controlli, un gommone con a bordo più persone ha tentato di fuggire verso l’area portuale denominata “Acqua della Madonna”, ignorando l’alt imposto dalle Forze dell’Ordine. L’intervento immediato delle motovedette e delle pattuglie terrestri ha permesso di fermare il mezzo.

All’arrivo degli agenti, gli occupanti del gommone e altre persone sopraggiunte hanno rivolto frasi minacciose e oltraggiose verso gli operatori, che grazie alla professionalità e al supporto di ulteriori unità hanno riportato la calma.

Otto persone sono state denunciate alla Procura di Torre Annunziata per minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre al rifiuto di sottoporsi all’alcol test. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 5.000 euro.

Il dispositivo di sicurezza ha visto l’impiego coordinato di equipaggi terrestri e due unità navali, garantendo una presenza efficace lungo il litorale. Si ricorda inoltre che è attivo il numero blu 1530, gratuito e disponibile 24 ore su 24, per segnalazioni di emergenze in mare.