Ischia, unica sopravvissuta alla strage: restano gravi ma stabili le condizioni di Lyudmyla Velykgolova

Restano gravi ma stabili le condizioni di Lyudmyla Velykgolova, la 42enne ucraina unica sopravvissuta alla strage avvenuta sabato pomeriggio a Forio d’Ischia. L’ex marito, Antonio Luongo, 69 anni, ha ucciso il compagno della donna, Nunzio Russo Spena, 49enne operaio napoletano, e l’ex suocera Zinoviya Knihnitska, 62enne ucraina residente a Ischia, prima di togliersi la vita.
La donna è stata trasferita ieri in elicottero dall’ospedale Rizzoli di Ischia al Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Le prossime 48 ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione del quadro clinico.
In queste ore viene sottoposta a una serie di accertamenti per monitorare costantemente le sue condizioni di salute.