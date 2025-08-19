Nocera Inferiore, doppio raid al centro di quartiere “De Nicola”: indagini in corso

Il centro di quartiere “De Nicola” di via Loria, a Nocera Inferiore, è finito nel mirino dei ladri per due notti consecutive a distanza di pochi giorni.

Il primo colpo è stato messo a segno tra sabato 10 e domenica 11 agosto: un malvivente si è introdotto nella struttura forzando un accesso, danneggiando le macchinette distributrici e portando via il denaro custodito al loro interno.

Un secondo episodio si è verificato tra domenica 17 e lunedì 18 agosto, quando ignoti hanno forzato alcune finestre per entrare nei locali dell’associazione di protezione civile “Noi per voi”, ospitata all’interno del centro. In questa occasione, però, non è stato trafugato nulla, come riporta “Il Mattino“.

Sui due raid stanno indagando le forze dell’ordine: dopo il primo furto erano intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale, mentre nel secondo caso i rilievi sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Polizia.