Nubifragio su Salerno e Costiera Amalfitana: alberi caduti, incidenti e barche in difficoltà

Un violento nubifragio improvviso ha colpito nel primo pomeriggio di ieri Salerno e la Costiera Amalfitana, provocando ingenti danni e momenti di paura.

Ad Amalfi, Minori e Maiori pioggia e grandine hanno sorpreso i bagnanti, mentre diverse imbarcazioni in mare hanno richiesto soccorso. Sulla SS163 Amalfitana, in località Castiglione di Ravello, si è verificato un incidente con uno scooter, mentre a Praiano il traffico è rimasto bloccato e a Positano l’acqua ha invaso le strade trasformandole in cascate.

A Salerno la pioggia torrenziale e le raffiche di vento hanno allagato quartieri e sottopassi, costringendo i Vigili del Fuoco a decine di interventi tra scantinati e negozi invasi dall’acqua. I danni hanno riguardato anche edifici e infrastrutture, con persiane e tende divelte e alberi caduti lungo diverse strade.

Momenti di paura in via Parmenide, dove un albero abbattuto dal vento è precipitato accanto ad alcune auto in transito: solo per un caso non si è sfiorata la tragedia.

Il pomeriggio di caos e disagi riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio di fronte a fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti e improvvisi, e arrivati senza alcuna allerta meteo diramata per la Campania.