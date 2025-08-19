Salerno–Reggio Calabria, Salvini: “L’alta velocità pronta in dieci anni”

Completare la linea ad alta velocità Salerno–Reggio Calabria entro il 2032 non è un obiettivo irraggiungibile. Ne è convinto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che a margine di un sopralluogo ai cantieri della Metro C ha dichiarato: «Assolutamente, sì. È in fase di progettazione la parte finale sul Tirreno per arrivare a Reggio attraversando la provincia di Cosenza e conto che ci saranno risposte positive a breve».

Secondo Salvini, i finanziamenti non rappresentano un problema: «Rfi dispone di 100 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per interventi ferroviari».

Commentando l’assegnazione di nuovi lavori annunciata da Rfi, il ministro ha ribadito la priorità di portare l’alta velocità fino a Reggio Calabria: «Il ponte non è solo una straordinaria opera di ingegneria, ma unisce l’Italia al Nord Europa e rilancia i porti del Sud e del Mediterraneo. L’obiettivo è arrivare al 2032 con il ponte e con l’alta velocità già operativa sulle due sponde, a Reggio Calabria e a Messina, sia per passeggeri che per merci».

Salvini ha concluso definendo l’opera un’occasione di rilancio per il Paese: «Io penso che sarà un nuovo Rinascimento, non solo infrastrutturale, ma anche commerciale, industriale e turistico».