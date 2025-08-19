Salerno, Rocce Rosse: chiusura di 15 giorni dopo la rissa con colpi di pistola

Il provvedimento arriva a seguito della violenta rissa avvenuta una settimana fa nel parcheggio esterno del locale, degenerata con l’esplosione di un colpo di pistola e alcune coltellate che hanno portato al ferimento di due giovani.

Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha disposto la chiusura per 15 giorni della discoteca Rocce Rosse, situata tra Salerno e Vietri sul Mare. La misura è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento arriva a seguito della violenta rissa avvenuta una settimana fa nel parcheggio esterno del locale, degenerata con l’esplosione di un colpo di pistola e alcune coltellate che hanno portato al ferimento di due giovani.

Sull’episodio indaga la Squadra Mobile della Questura di Salerno, impegnata a ricostruire dinamiche e responsabilità. La sospensione delle attività – spiega la Questura – è stata decisa “per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo un episodio che ha suscitato forte allarme nella comunità locale”.