Sant’Antonio Abate, regolamentato l’uso del campetto multisport al Parco della Gentilezza

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha deciso di regolamentare l’utilizzo del campetto multisport del Parco della Gentilezza, aperto a tutti i cittadini ma spesso oggetto di disturbo per i residenti della zona. La misura è stata introdotta con l’Ordinanza Sindacale n.72 emanata oggi dal sindaco Ilaria Abagnale.

Secondo quanto stabilito, l’accesso al campetto sarà consentito esclusivamente nelle fasce orarie: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00. Al di fuori di questi orari, il campo dovrà restare inutilizzato per garantire la tranquillità dei vicini.

Il sindaco Abagnale ha invitato gli utenti a un utilizzo responsabile anche durante gli orari consentiti: «Giocate con entusiasmo, ma sempre con educazione – ha scritto sui social – evitando schiamazzi eccessivi, mantenendo pulito il campo e facendo attenzione a non danneggiare nulla».

«Basta un po’ di attenzione e buon senso – ha aggiunto – affinché l’intero parco torni ad essere un’oasi di pace per bambini, adulti e ragazzi». Il Comune confida nella collaborazione dei cittadini per garantire il rispetto delle regole e la fruibilità dell’area verde.