Scafati: proseguono le operazioni di pulizia e decespugliamento sul territorio

Questa mattina gli operai hanno completato il taglio dell’erba lungo i marciapiedi del Cavalcavia Omero e avviato le operazioni su via De Gasperi.

A Scafati continuano gli interventi di pulizia e decespugliamento promossi dall’amministrazione comunale. Le squadre addette sono al lavoro sia nel centro cittadino che nelle aree periferiche, con l’obiettivo di garantire decoro urbano e sicurezza ai cittadini.

Parallelamente, il Comune è intervenuto con un’azione straordinaria di pulizia dopo la forte tempesta che si è abbattuta sul territorio nel pomeriggio di ieri. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di rami e alberi caduti, alcuni dei quali provenienti da proprietà private ma che ostruivano spazi pubblici, oltre alla liberazione delle strade per garantire la viabilità.

Il sindaco Pasquale Aliberti ha evidenziato come si tratti di un lavoro complesso e articolato, necessario non solo per ripristinare la normale circolazione, ma anche per restituire sicurezza e pulizia alla città. Sul fronte elettrico, il primo cittadino ha assicurato che la corrente è stata già ripristinata in gran parte del territorio e mancano soltanto alcune zone da riallacciare.

“Un impegno straordinario – ha sottolineato Aliberti – per ridare normalità alla nostra comunità dopo l’ondata di maltempo e per proseguire con il piano di manutenzione urbana”.