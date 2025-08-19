Topi morti in mare a Mercatello: allarme e indignazione tra i bagnanti

Il fenomeno, segnalato anche su altri tratti del litorale orientale, sarebbe la conseguenza del violento nubifragio che lunedì pomeriggio ha colpito la città.

Scene insolite e preoccupanti questa mattina sulla spiaggia libera di Mercatello, dove alcuni bagnanti hanno recuperato con un retino diversi topi morti che galleggiavano in mare.

Il fenomeno, segnalato anche su altri tratti del litorale orientale, sarebbe la conseguenza del violento nubifragio che lunedì pomeriggio ha colpito la città, trascinando rifiuti e carcasse di roditori fino al mare e sul bagnasciuga.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini, che chiedono un immediato intervento delle istituzioni per ripristinare condizioni di igiene e sicurezza lungo la costa.