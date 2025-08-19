Torre del Greco, uomo trovato senza vita sulle scale di un condominio in via Matteotti

La vittima, che viveva ospite a casa di un amico nello stesso palazzo, è stata immediatamente soccorsa. I condomini, infatti, non erano riusciti a capire se fosse privo di sensi o già deceduto.

Da
Redazione
-

Macabro ritrovamento nel pomeriggio in un condominio di via Matteotti, a pochi passi dallo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco. Alcuni residenti hanno scoperto il corpo seminudo di un uomo sulle scale dello stabile.

La vittima, che viveva ospite a casa di un amico nello stesso palazzo, è stata immediatamente soccorsa. I condomini, infatti, non erano riusciti a capire se fosse privo di sensi o già deceduto, come riportato da “Metropolis“.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte, e i carabinieri, giunti con una volante che ha fatto ingresso nel cortile del condominio.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore