Tragedia a Mappatella Beach: trovato senza vita un giovane di 28 anni

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:30 di questa mattina, il corpo di un uomo è stato rinvenuto sulla riva di Mappatella Beach, la spiaggia popolare nel cuore di Napoli. A lanciare l’allarme al 113 sono stati alcuni passanti, intenti a correre o passeggiare lungo la spiaggia, che hanno notato la presenza del cadavere.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha constatato il decesso. La zona è stata subito delimitata dagli agenti della Questura di Napoli. Da un primo esame esterno non risultano segni di violenza, ma solo gli accertamenti medico-legali potranno chiarire le cause della morte.

La vittima è stata identificata come un cittadino algerino di 28 anni. Il corpo è stato posto sotto sequestro e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

